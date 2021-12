LIVE WK DARTS. Gurney stoot door tegen Evans, vanavond strijd tussen ex-wereldkampioenen Anderson en Lewis

Meer sport Zeilster Emma Plas­schaert grijpt tweede wereldti­tel: “Weg naar Parijs 2024 is goed ingezet”

Wat haar niet lukte op de Spelen, flikte Emma Plasschaert gisteren wel: in Oman zeilde de 28-jarige Oostendse voor de tweede keer in haar carrière naar goud op het WK. “Zo is de weg naar Parijs 2024 goed ingezet”, aldus headcoach Evi Van Acker.

6 december