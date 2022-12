LIVE WK DARTS. Fans worden verwend op eerste dag na kerstbreak: Van den Bergh en Huybrechts aan zet én ook duel tussen ex-wereldkampioenen

Hockey Geen verrassin­gen in WK-selectie van Red Lions: “Deze speciale groep wil ook een tweede wereldti­tel veroveren”

Bondscoach Michel van den Heuvel maakte vanmiddag in Antwerpen zijn selectie van achttien Red Lions bekend, die van 13 tot en met 29 januari in India hun wereldtitel verdedigen. Verrassingen zijn er niet. De ‘Gouden Red Lions’ van het WK 2018 in India, het EK 2019 in Antwerpen en de Spelen 2021 in Tokio mogen straks in Bhubaneswar en Rourkela opnieuw hun kunsten tonen. “Deze spelers maken nog altijd progressie”, aldus van den Heuvel.

5 december