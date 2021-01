LIVE WK DARTS. Ex-wereldkampioen Anderson pakt meteen set terug op revelatie Van Duijvenbode, Bunting is eerste halve finalist

WK DartsHet WK Darts trekt zich vandaag weer op gang, met alle kwartfinales. Ook zonder Dimitri Van den Bergh, die in de achtste finales uitgeschakeld werd, zal het WK ongetwijfeld spektakel opleveren. Onder meer de Nederlanders Michael Van Gerwen en revelatie Dirk van Duijvenbode komen in actie. De kwartfinales worden beslist in een best of 9. Alle matchen kan u hier volgen of LIVE bekijken op VTM 4.