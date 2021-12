LIVE WK DARTS. Eerste grote verrassing: Ratajski, het nummer 12, moet koffers pakken

WK dartsDag drie op het WK darts. In de middagsessie komt Krzysztof Ratajski (PDC 12) in actie, ‘s avonds is het vooral uitkijken naar de wedstrijd van Peter Wright, in 2020 de wereldkampioen. Volg alle wedstrijden in onderstaande liveblog, de avondsessie kan u bekijken op VTM 2.