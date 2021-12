LIVE WK DARTS. Eenvoudige zege voor King, kleppers aan zet in avondsessie

Meer sport Ann Wauters had namens Belgian Cats (eerste) gesprek met Spor­za-commenta­tor Eddy Demarez

Ann Wauters heeft, als afgevaardigde van de Belgian Cats, een (eerste) gesprek gehad met Eddy Demarez. De Sporza-commentator liet zich in augustus ongepast uit over de geaardheid en het uiterlijk van enkele Belgische basketdames. De VRT zette Demarez op non-actief, maar nu is hij weer achter de schermen aan de slag. Later volgt nog een tweede gesprek.

23 december