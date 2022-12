LIVE WK DARTS. Dobey stuurt tweevoudig wereldkampioen Anderson naar huis, topfavoriet Van Gerwen vanavond in actie

MMA UFC-icoon Stephan Bonnar (45), bekend om episch duel “dat sport voor altijd heeft veranderd”, overleden

De Amerikaanse MMA-vechter Stephan Bonnar is op 45-jarige leeftijd overleden. Vermoedelijk omwille van hartcomplicaties. Bonnar, ook opgenomen in de UFC Hall of Fame, is vooral bekend van het epische gevecht met Forrest Griffin in 2005. “Dat duel heeft de hele sport veranderd.”

25 december