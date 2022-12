LIVE WK DARTS. Dimitri Van den Bergh arriveerde wel héél vroeg aan ‘Ally Pally’ en kwam voor verrassing te staan: “Gelukkig waren er securitymensen”

Meer sport KIJK. “Wat een avond”: Evy Poppe (18) wordt knap tweede op Big Air in Edmonton en behaalt zo beste uitslag in Wereldbe­ker

Snowboardster Evy Poppe (18) is als tweede geëindigd in de wereldbekerwedstrijd Big Air in het Canadese Edmonton. Het is haar beste uitslag tot dusver in een wereldbeker. “Wat een avond”, postte ze op Instagram.

