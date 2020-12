LIVE WK DARTS. De tweede matchpijl is de goede: Kim Huybrechts klopt Ian White met 3-1 en gaat naar derde ronde!

Tafeltennis Illegaal gokcircuit breidt zich uit naar het tafelten­nis in Oekraïne: ex-speler opgepakt

16 december In een onderzoek naar een illegaal gokcircuit in het Europese tafeltennismilieu heeft de politie in Australië een verdachte opgepakt. Het zou volgens Australische media gaan om Adam Green (40), een gewezen profspeler in het tafeltennis.