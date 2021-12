LIVE WK DARTS. Chisnall pakt eerste set tegen De Decker die zich goed verweert

NBA Dolle zeges voor LA Lakers en New Orleans Pelicans in NBA, Milwaukee Bucks kan ook zonder Antetokoun­mpo winnen

De Milwaukee Bucks kunnen ook zonder hun vedette Giannis Antetokounmpo winnen. De 27-jarige Griek zit in quarantaine, omdat hij mogelijk besmet is geraakt met het coronavirus. Zonder Antetokounmpo was de kampioen van de NBA te sterk voor Indiana Pacers: 114-99. Ook de LA Lakers en de New Orleans Pelicans wonnen, na knotsgekke ontknopingen.

16 december