LIVE WK DARTS. Chisnall brengt de stand in evenwicht tegen tweevoudig wereldkampioen Anderson

WK Darts Van Gerwen en Chisnall gooien 11 triples achter elkaar, een alles beslissen­de laatste leg en een maximale checkout: de hoogtepun­ten van de kwartfina­les WK Darts

2:06 Op het WK Darts werden vrijdag de plaatsen in de halve finales verdeeld. In de middagsessie plaatste Bunting zich als eerste voor de laatste vier dankzij een zege tegen Ratajski. We zagen ook de exit van de Nederlandse revelatie Van Duijvenbode, die het moest afleggen tegen ex-wereldkampioen Anderson. In de late sessie klopte de Welshman Gerwyn ‘The Iceman’ Price in een Britse derby de Noord-Ier Daryl Gurney bijzonder nipt: 5-4 in sets na 3-2 in de laatste set. Dé verrassing viel in Van Gerwen vs Chisnall: 5-0, alsjeblieft. Voor de Engelsman. Bekijk hieronder de hoogtepunten.