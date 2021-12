LIVE WK DARTS. Bunting sneuvelt meteen, wordt Sherrock eerste tegenstander van Huybrechts?

NBA NBA-vedettes Kevin Durant en vaccinwei­ge­raar Kyrie Irving op uitpuilen­de corona­lijst Brooklyn Nets

Het coronavirus houdt de Amerikaanse NBA-club Brooklyn Nets in de greep. Kevin Durant en Kyrie Irving zijn ook op de lijst gekomen van basketballers die zijn besmet of in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft. In totaal zijn er nu negen spelers van de Nets die volgens de gezondheidsprotocollen van de NBA niet in wedstrijden mogen uitkomen. Durant en Irving komen op de lijst van afwezigen samen met onder anderen James Harden, LaMarcus Aldridge en Paul Millsap.

18 december