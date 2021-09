LIVE WK DARTS. Belgian Arrows als laatste aan zet vanavond, krijgen we verrassingen op dag 2 WK?

WK DartsDag twee van de World Cup of Darts, het WK voor landenteams. Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh nemen het omstreeks 22u30 voor België op tegen een Grieks duo. Gisteren vielen weinig verrassingen te noteren, vallen vandaag wél toppers door de mand in eerste ronde? Om 19u10 worden de eerste pijlen al geworpen, volg hier alle actie op de voet of KIJK LIVE op VTM 2!