LIVE WK ATLETIEK. Ze doet het! Nafi Thiam kroont zich tot wereldkampioene zevenkamp na ware thriller

Darts Dimitri Van den Bergh gooit óp verjaardag ninedarter, maar veel emoties maakt dat niet los

Een ninedarter! Dimitri Van den Bergh heeft op de Players Championship 18 in het Engelse Barnsley voor de perfecte leg gezorgd. En dat nota bene op zijn verjaardag - ‘Dancing Dimi’ wordt vandaag 28. Van den Bergh deed het via 7x tripple 20, 1x tripple 15 en dubbel 18. Ondanks de ninedarter was er echter weinig emotie, want onze landgenoot stond tegen Ryan Meikle - het nummer 54 van de wereld - nog steeds 3-4 in het krijt en verloor de partij uiteindelijk met 3-6.

8 juli