LIVE WK ATLETIEK. Vidts rukt na verspringen op naar vierde plaats in zevenkamp - Rosius met PR naar halve finale op 100 meter

Ponette uitgeschakeld, maar de West-Vlaamse loopt wel een persoonlijk record

"Op papier waren er veel meisjes sneller dus ik dacht: ik ga gewoon zo hard mogelijk lopen en zien waar ik uitkom", vertelde ze na de race. "Ik besefte dat het lastig zou worden om me te kwalificeren voor de halve finales dus ik ging voor een PR. Ik ben snel gestart maar op het einde voelde ik ze komen. Het is dan lastig de focus op jezelf te houden, zeker met de verzuring die opkomt, en dan ben ik wat stilgevallen. Mijn PR (51.52) is er wel uitgekomen maar ik denk toch dat er nog iets meer had ingezeten. In de buitenbaan lopen op een WK is voor mij toch niet evident, zeker omdat ik nog nooit in zo'n sterke reeks heb gestaan. In een andere baan had ik misschien beter gedoseerd. Maar de vorm is er duidelijk en dat is positief voor de aflossingen met de Cheetahs."