LIVE WK ATLETIEK. Vanderheyden plaatst zich voor halve finales 1.500 meter

Jonathan Borlée vervangt Mabille in finale 4x400m gemengd

Opdacht volbracht voor de Belgen in de reeksen van de 4x400m gemengd. Met 3:11.81 zetten ze derde tijd neer van alle finalisten, maar miskijk u daar niet op. Nederland, met hun hogesnelheidstrein Femke Bol, kwalificeerden zich op ralenti - hun nationaal record bedraagt 3:09.90. Voor de medailles lijken de Belgen vanavond nog een maatje te klein, maar je weet maar nooit, zei Camille Laus, slotloopster in de reeksen. "Er kan vanalles gebeuren in zo'n race. We weten dat het heel lastig zal zijn om het podium te halen maar als we het nationale record kunnen verbeteren (3:11.51), dan kunnen we ook content zijn. De eerste etappe is tot een goed einde gebracht, da's al positief. We wisten dat het wel eens nipt kon worden want we gingen ervan uit dat we voor een vierde of vijfde plek zouden moeten strijden. Maar door de opgave van de Domenicaanse Republiek, namen onze finalekansen toe."