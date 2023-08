LIVE WK ATLETIEK. Timothy Herman als eerste Belg ooit naar finale in het speerwerpen

Kipyegon-Hassan: 1-0

Deel één van de clash tussen Faith Kipyegon en Sifan Hassan is vanavond op de 1.500m uitgedraaid in een zege voor de 29-jarige Keniaanse. Geen schande want Kipyegon is tweevoudig olympisch kampioen (2016 en 2020) en wereldrecordhoudster (3:49.11) op die afstand. Vanavond voegde ze dus een derde wereldtitel aan haar palmares toe, alleen in 2019 moest ze de titel laten aan de Nederlandse Hassan. Niet zo raar in het besef dat Kipyegon een jaar eerder met een keizersnede was bevallen. In Boedapest was Kipyegon duidelijk weer een klasse te sterk: ze won in 3:54.87, voor de Ethiopische Diribe Welteji (3:55.69), die zo Hassan (3:56.00) nog kon afhouden.