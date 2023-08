LIVE WK ATLETIEK. Sha'Carri Richardson nieuwe sprintkoningin, Grant Holloway derde keer kampioen 110 horden

Nkansa: "Had te veel in mijn hoofd"

In tegenstelling tot Rosius wist Delphine Nkansa zich niet te plaatsen voor de halve finale op de 100 meter. "Ik wist dat het niks zou worden. Ik heb altijd wat aan de hand op een kampioenschap en dat was nu niet anders. Ik was in de call room, vijf minuten voor m'n wedstrijd. En plots vond ik m'n shirtje niet. Ik had een topje aangedaan omdat het zo warm was en ik had m'n looptruitje in m'n tas gestoken. Dàcht ik. Ik heb die helemaal overhoop gehaald. Het zag ernaar uit dat ik niet zou kunnen lopen. Maar dan bleek dat ik die ergens in een tent had laten liggen. Maar ja, je kan wel raden hoe ik aan de start stond."