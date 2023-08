LIVE WK ATLETIEK. Noor Vidts opent de dans voor onthoofd Team Belgium

Matthias Casse begint zorgeloos aan olympisch jaar, of toch niet? Topjudoka valt opnieuw zonder coach

Judoka Matthias Casse kan met een gerust gemoed aan het olympisch jaar beginnen. Na winst op de Masters in de categorie tot 81 kilo zit hij duidelijk op het juiste spoor richting Parijs. Alleen dreigt er een kink in de kabel te komen want z’n coach Damiano Martinuzzi ruilt op 1 september Judo Vlaanderen in voor het Franse PSG. Luidt dat de terugkeer in van ex-trainer Mark van der Ham?