LIVE WK ATLETIEK. Kunnen de Belgian Cheetahs, zonder Cynthia Bolingo, een medaille veroveren?

Derde goud voor Noah Lyles, tweede voor Richardson

Dé ster van het WK is gekend: Noah Lyles. Na zijn tweede gouden medaille gisteren op de 200m, als eerste sinds Usain Bolt, sprintte de 26-jarige Amerikaan gisteren ook naar het goud met de 4x100m aflossingen. Lyles kwam als laatste aan de beurt en finishte als eerste in 37.38, voor Italië (37.62) en Jamaica (37.76). Ook bij de vrouwen heersten de stars and stripes op de 4x100m: Sha'Carri Richardson, al goed voor goud op de 100m en brons op de 200m, werd in eerste positie gelanceerd voor de afrondende 100m. Zij liet het niet afweten en schonk de VS z'n elfde gouden medaille, in 41.03, de snelste tijd ooit op een WK gelopen in de 4x100m aflossingen. Jamaica, met 200m-wereldkampioene Shericka Jackson en 'pocket mom' Shelly-Ann Fraser-Pryce in het kwartet, greep het zilver in 41.21, voor Groot-Brittannië (41.97).