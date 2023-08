LIVE WK ATLETIEK. Hevige regenval in Boedapest: Noor Vidts uur later in actie op zevenkamp

“Zonder Nafi zal er wat geluk nodig zijn voor medaille...”: Memorial-baas Kim Gevaert blikt vooruit op WK atletiek

Vijf WK’s had Kim Gevaert als atlete op de teller staan. Als directrice van de Memorial is ze nu aan haar tweede toe. In Boedapest kijkt ze niet alleen met belangstelling uit naar de atleten die over drie weken in Brussel moeten schitteren, maar ook naar de Belgen die na het forfait van Nafi Thiam hun speerpunt en zekere medaille kwijt zijn. “Ik snap Nafi wel. Het zou stom zijn om een jaar voor de Spelen alles op het spel te zetten...”