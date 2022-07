LIVE WK ATLETIEK. Gemengd estafetteteam eindigt als voorlaatste in eerste reeks en mist de finale - Thomas Carmoy haalt hoogspringfinale niet

ATLETIEK Polsstok­sprin­ger Ben Broeders legt de lat steeds hoger: “EK-medaille? Ik wil meedoen op wereldni­veau”

Hij heeft de gewoonte om metershoog in de lucht te zweven, en na de allereerste Diamond League-zege leeft polsstokspringer Ben Broeders (27) helemaal op een wolkje. Op het BK atletiek hoopt de Leuvenaar er zondag weer een ‘showke’ van te maken. “Ik heb het eens opgezocht: er zijn tot op heden vijf Belgen die in de top 50 aller tijden in hun discipline staan. Is dat geen mooi doel?”

26 juni