LIVE WK ATLETIEK. De crash kon ‘m niet deren: Lyles freewheelend naar finale 200m

Geen finale voor Claes

55.13 klokte Hanne Claes gisteren in de reeksen van de 400m horden, maar vanavond kwam de 32-jarige Leuvense nooit in de buurt van die tijd, laat staan van haar PR (54.33). "Ik weet niet wat er misging. Ik raakte de kluts kwijt toen ik sneller van passen wisselde in de tweede bocht. Ik had dan een complete blackout en in mijn hoofd was ik er dan niet meer bij. Ik voelde me anders wel goed, maar ineens was mijn concentratie weg. Ik had op voorhand geen stress en ik wist dat de Amerikaanse me snel zou bijhalen - daar was ik op voorbereid. Het ging vlot maar dan... Toch ontgoochelend dat ik zo mijn laatste WK moet afsluiten, want na de Spelen stop ik ermee. Fysiek en mentaal heeft het allemaal veel van me gevraagd en ik ben klaar na Parijs aan mijn tweede carrière te beginnen. Het is echt een uitdaging om me telkens weer op te peppen en ervoor te gaan. De druk en de verwachtingen zijn groot, het kost veel energie. Ik ben een boek aan het schrijven over dat laatste jaar tot aan Parijs. Hoe ik dit hoofdstuk ga noemen, daar moet ik nog even over nadenken."