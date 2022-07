LIVE WK ATLETIEK. Bouwt Thiam voorsprong uit in het verspringen? - Gorissen 19de op marathon

WNBA Meesseman en Allemand winnen met koploper Chicago Sky van Dallas

Chicago Sky heeft voor de negentiende keer dit seizoen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie WNBA de zege behaald. Het team van Emma Meesseman en Julie Allemand won in het College Park Center van Arlington (Texas) tegen de Dallas Wings met 89-81 en blijft aan de leiding in de stand.

17 juli