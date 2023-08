LIVE WK ATLETIEK. Bolingo plaatst zich voor de halve finales op de 400m, Ponette uitgeschakeld

Cynthia Bolingo toont wat ze waard is: in de eerste reeks van de 400m finisht ze als tweede, meteen goed voor rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales. Haar tijd: 50.29, haar beste dit seizoen en slechts één tiende boven haar persoonlijk record. Voor Bolingo is het pas de eerste keer dat ze op de individuele 400m op een WK aantreedt.

Opnieuw suspense. In de laatste rechte lijn lijkt Bol goud binnen te halen voor Nederland, maar de hordenloopster struikelt in de laatste meters. Ze herpakt zich nog snel om brons veilig te stellen, maar omdat ze zonder stok over de meet kwam wordt Nederland niet in de uitslag opgenomen. Het brons is zo voor Tsjechië. België eindigde als vijfde met 3:13.83, onze landgenoten waren daarmee 2 seconden trager dan vanochtend. Nog dit: de VS pakt met 3:08.80 een wereldrecord.

We maken ons op voor het laatste nummer van de openingsdag op het WK atletiek. De 4x400m gemengde aflossing moet voor een mooie apotheose zorgen. De Belgen starten in de buitenbaan.

Opschudding in de finale van de 10.000m bij de vrouwen: de Nederlandse Sifan Hassan, op het vorige WK nog vierde, ging zo'n dertig meter voor de meet neer en verspeelde zo het goud. Gudaf Tsegay profiteerde van de valpartij en greep de wereldtitel, voor haar landgenote Letesenbet Gidey die net geen second later finishte. Ejgayehu Taye maakte er een volledig Ethiopisch podium van.

Zoals aangekondigd neemt Jonathan Borlée dadelijk de plek in van Florent Mabille in de finale van de 4x400m gemengd. Robin Vanderbemden start, Imke Vervaet loopt als tweede, Borlée als derde en Camille Laus is opnieuw slotloopster van dienst.

Ik ben behoorlijk tevreden. Het kogelsto­ten was goed, bij de 200 meter had ik het ongeluk in de traagste reeks te moeten lopen.

Geen finale voor Philip Milanov De discuswerper werd 8ste in zijn kwalificatiereeks met een worp van 63 meter. Dat volstond niet voor de finale, want in de andere reeks deden er nog 11 beter. Alleen de top twaalf ging door naar de finale.

Verheyden: "Alles waar ik kon van dromen"

Geweldige race van Ruben Verheyden, de Europese beloftekampioen van 2021. In de tweede reeks van de 1.500m koos de 22-jarige Oost-Vlaming slim positie naast vice-olympisch kampioen Timothy Cheruiyot. Na een trage eerste ronde was al duidelijk dat het op een sprint zou aankomen. Verheyden bleef kalm en kon standhouden: hij werd vijfde, in 3:47.02.

"Ik had er vertrouwen in dat ik het zou kunnen volhouden en ik dacht ook dat het binnen was, maar dan kwamen er in de laatste vijftig meter toch nog een hoop tegelijk opzetten. Gelukkig kon ik hen opvangen. Ik heb voor m'n plekje gevochten en heb met veel vertrouwen gelopen. Het was echt zo'n dag dat alles goed ging."

"En de Ruben die je zag was zeker niet de Ruben van vorig jaar. Toen was het WK voor mij een geschenkje en heb ik vooral genoten. Nu genoot ik ook maar dan met het vertrouwen om er wat van te maken. Ik weet niet of het de beste race van m'n leven is maar toch zeker de leukste - naar de halve finale op een WK lopen naast een gewezen wereldkampioen, hoe zot is dat? Dit is alles waar ik kon van dromen."

Veel tijd om te bekomen, heeft Verheyden niet: morgen staan al de halve finales op de agenda. "Alles kan. We zijn met twaalf man voor zes plekjes. Ik heb niets te verliezen en ga weer strijden voor wat ik waard ben. Oké, ik besef ook wel dat er minstens zes zijn met een betere tijd dan ik maar ik geef mezelf toch tien procent kans."