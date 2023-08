LIVE WK ATLETIEK. Belgian Tornados bereiken finale 4x400m niet - Sterke Belgian Cheetahs wél door

Het Belgische record van de Cheetahs staat op 3:22.12. Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette en Camille Laus klokten die toptijd op het EK van 2022 in München. De Cheetahs eindigden in het verleden al op de vijfde plaats op het WK in 2019. Vorig jaar werden ze in Eugene zesde, telkens zonder Bolingo.

De top drie van elk van beide reeksen plaatste zich voor de finale, samen met de twee beste verliezende tijden over de reeksen heen. Met 3:23.63 eindigden de Cheetahs - na een ijzersterke ronde van slotloopster Ponette - in hun reeks op de derde plaats, na Groot-Brittannië (3:23.33) en de Verenigde Staten (3:23.63). De VS werd nog gediskwalificeerd waardoor de Belgische vrouwen een plek opschoven. De finale staat zondagavond (om 21u50) op het programma.

De Belgian Tornados sneuvelen in de reeksen. Julien Watrin, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Alexander Doom lopen een tijd van 3:00:33 en stranden op de vijfde plaats in hun heat. Niet voldoende voor de finale. Jamaica wint de reeks in 2:59.89.

Verbruggen plande haar marathon voorzichtig te beginnen en dan progressief op te bouwen en dat deed ze dan ook. Ze legde de 42,195 km af in 2u37:15, waarmee ze 39ste werd. "Ik kon niet aan honderd procent lopen door mijn verstoorde voorbereiding," zei Verbruggen, die vanwege krampen verschillende keren aan opgeven dacht en ook verzorging nodig had aan de voeten door blaren. De zege was voor de Ethiopische Amane Beriso Shankula (2u24:23).

Over een uurtje begint in Boedapest de voorlaatste dag van het WK atletiek, in erg warme omstandigheden. Dat was vanochtend niet anders toen Hanne Verbruggen, die al zeker is van een ticket voor Parijs 2024, in de straten van de Hongaarse hoofdstad aan de marathon begon. Het zag er een tijd naar uit dat de 29-jarige atlete uit Halle niet fit zou raken voor het WK omdat ze met een blessure aan de heup sukkelde maar de dokter zette toch het licht op groen voor Verbruggen, die op het EK van 2022 nog achtste werd.

Lyles werd voor het eerst wereldkampioen op de 200 meter in 2019 in Doha en volgde zichzelf in 2022 op tijdens het WK voor eigen publiek in Eugene.

Noah Lyles heeft zich voor de derde keer op rij tot wereldkampioen op de 200 meter gekroond. De Amerikaan won de finale in het Hongaarse Boedapest in 19.52 voor zijn landgenoot Erriyon Knighton (tweede in 19.75) en Letsile Tebogo uit Botswana (derde in 19.81).

Jackson haalde het voor de Amerikanen Gabrielle Thomas (tweede in 21.81) en Sha'Carri Richardson (derde in 21.92). Die laatste won maandag de 100 meter voor Jackson.

Ook in de finale van het speerwerpen bij de vrouwen zat het 'venijn' in de staart. Tot de zesde poging zag het ernaar uit dat de 32-jarige Flor Denis Ruiz Hortado uit Colombia voor het eerst in haar carrière goud zou winnen op een groot kampioenschap. Haar eerste poging van 65m47 bleef lang op het bord staan maar de Japanse Haruka Kitaguchi, in 2022 goed voor WK-brons, ging er bij haar allerlaatste worp toch nog over: 66m73 - meteen het eerste goud voor Japan op dit WK, na brons voor de snelwandelaarster Masatora Kawano op de 35 km. Het brons in Boedapest ging naar de Australische Mackenzie Little (63m38).

De Duitser Leo Neugebauer sluit de eerste dag van de tienkamp af als leider in de tussenstand. Na vijf proeven telt hij 4.640 punten, dertig meer dan de Canadees Pierce Lepage, die in 2022 WK-zilver won. Damien Warner staat derde met 4.578 punten. Kevin Mayer zal zijn titel niet verlengen. Hij staakte de strijd al na het verspringen. De Franse wereldrecordhouder had te veel last aan zijn achillespezen en wilde geen enkel risico nemen richting Spelen in eigen land. Ook de Amerikaan Zachery Ziemek, vorig jaar nog goed voor brons in Eugene, gaf op: hij stopte na het hoogspringen met een blessure aan de knie.

Wat maakte Yulimar Rojas het vanavond spannend in het hinkstapspringen. De 27-jarige Venezolaanse leek aan een complete offday toe in de finale: drie keer ging ze in de fout en twee pogingen leken nergens naar. Maar bij haar zesde en allerlaatste poging vloog ze dan toch naar het goud, met 15m08. Ver onder haar persoonlijk record van 15m67 maar wat deerde het: de olympische kampioene greep zo haar vierde wereldtitel op rij in haar discipline - buitengewoon. De Oekraïense Maryna Bekh-Romanchuk lag met 15m vijf sprongen lang in pole position maar moest dan toch genoegen nemen met het zilver - de eerst medaille voor haar land op dit WK. Het brons ging naar de Cubaanse Leyanis Pérez Hernandez (14m96).

Bij de mannen kiest Jacques Borlée voor Dylan Borlée, Julien Watrin, Robin Vanderbemden en Alexander Doom. Zij werden in baan 4 ingedeeld. De top drie in elke reeks plaatst zich rechtstreeks voor de finale, aangevuld met de twee beste verliezende tijden. Voor de finale kunnen de coaches nog wissels doorvoeren.

Na een test vandaag besliste Carole Bam, coach van de Belgian Cheetahs, om Cynthia Bolingo morgen niet op de stellen in de reeksen van de 4x400m. Bolingo, woensdag nog vijfde in de finale van de 400m, had na de halve finales al last van een kleine contractuur in de kuit. Bam rekent nu op het viertal Naomi Vanden Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes en Helena Ponette om vanuit baan 5 de klus te klaren. Opvallend: ook kapitein Camille Laus start niet. Zij is meestal de slotloopster.

Zijn eerste worp was er eentje om snel te vergeten (73m) maar met z'n tweede schreef Timothy Herman vanochtend geschiedenis. Zijn speer landde dan namelijk 80m11 verder en dat volstond meteen voor de finale. Herman is pas de eerste Belg ooit die de WK-finale haalt in het speerwerpen. Hij werd elfde in totaal, alleen de toptwaalf kwalificeerde zich. Herman mag zich sinds mei ook Belgisch recordhouder noemen toen hij in Nairobi 87m35 haalde. Afwachten of hij die afstand zondag in de finale kan benaderen.

Merel Maes overleeft kwalificaties hoogspringen niet

Geen finale voor Merel Maes bij haar WK-debuut in het hoogspringen. De 18-jarige Oost-Vlaamse raakte in de kwalificaties niet over 1m92. Dat ze drie pogingen nodig had om over 1m89 te raken, brak haar zuur op - anders had de finale er wel ingezeten. Maes werd uiteindelijk 17de.

Maes is Belgisch recordhoudster bij de junioren: in juli ging ze in Kortrijk nog over 1m93. Het nationale record bij de seniors is in handen van Tia Hellebaut met 2m05.

"Over 1m89 geraken, is geen slecht resultaat, zeker niet op een wereldkampioenschap", sprak Maes. "Het is geen ontgoocheling dat ik niet naar de finale ga. Het zou leuk geweest zijn, maar ik ben blij met wat ik gedaan heb. Ja, het is een poging te veel, maar ik heb mijn kans gehad."

Vergelijkend met haar eerste ervaring op een groot kampioenschap bij de senioren (EK 2021 indoor in Torun, 15e in kwalificaties met 1m87) zei ze: "Ik slaagde erin om mezelf af te zonderen en me te concentreren. Ik denk dat mijn trainer ook tevreden is over mijn wedstrijd. Dit zal me van pas komen in de toekomst. Het is helemaal anders dan de jeugdwereldkampioenschappen. Het was echt aangenaam om voor zoveel mensen te springen." (VH)

