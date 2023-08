LIVE WK ATLETIEK. Belgen 5de op mixed relay 4x400m, Nederland verliest goud na tuimelperte Bol

Opnieuw suspense. In de laatste rechte lijn lijkt Bol goud binnen te halen voor Nederland, maar de hordenloopster struikelt in de laatste meters. Ze herpakt zich nog snel om brons veilig te stellen. België eindigte als vijfde met 3:13.83, onze landgenoten waren daarmee 2 seconden trager dan vanochtend. Nog dit: de VS pakt met 3:08.80 een wereldrecord.

We maken ons op voor het laatste nummer van de openingsdag op het WK atletiek. De 4x400m gemengde aflossing moet voor een mooie apotheose zorgen. De Belgen starten in de buitenbaan.

Opschudding in de finale van de 10.000m bij de vrouwen: de Nederlandse Sifan Hassan, op het vorige WK nog vierde, ging zo'n dertig meter voor de meet neer en verspeelde zo het goud. Gudaf Tsegay profiteerde van de valpartij en greep de wereldtitel, voor haar landgenote Letesenbet Gidey die net geen second later finishte. Ejgayehu Taye maakte er een volledig Ethiopisch podium van.

Zoals aangekondigd neemt Jonathan Borlée dadelijk de plek in van Florent Mabille in de finale van de 4x400m gemengd. Robin Vanderbemden start, Imke Vervaet loopt als tweede, Borlée als derde en Camille Laus is opnieuw slotloopster van dienst.

Ik ben behoorlijk tevreden. Het kogelsto­ten was goed, bij de 200 meter had ik het ongeluk in de traagste reeks te moeten lopen.

Geen finale voor Philip Milanov De discuswerper werd 8ste in zijn kwalificatiereeks met een worp van 63 meter. Dat volstond niet voor de finale, want in de andere reeks deden er nog 11 beter. Alleen de top twaalf ging door naar de finale.

"En de Ruben die je zag was zeker niet de Ruben van vorig jaar. Toen was het WK voor mij een geschenkje en heb ik vooral genoten. Nu genoot ik ook maar dan met het vertrouwen om er wat van te maken. Ik weet niet of het de beste race van m'n leven is maar toch zeker de leukste - naar de halve finale op een WK lopen naast een gewezen wereldkampioen, hoe zot is dat? Dit is alles waar ik kon van dromen."

"Ik had er vertrouwen in dat ik het zou kunnen volhouden en ik dacht ook dat het binnen was, maar dan kwamen er in de laatste vijftig meter toch nog een hoop tegelijk opzetten. Gelukkig kon ik hen opvangen. Ik heb voor m'n plekje gevochten en heb met veel vertrouwen gelopen. Het was echt zo'n dag dat alles goed ging."

Geweldige race van Ruben Verheyden, de Europese beloftekampioen van 2021. In de tweede reeks van de 1.500m koos de 22-jarige Oost-Vlaming slim positie naast vice-olympisch kampioen Timothy Cheruiyot. Na een trage eerste ronde was al duidelijk dat het op een sprint zou aankomen. Verheyden bleef kalm en kon standhouden: hij werd vijfde, in 3:47.02.

Prima beurt in het kogelstoten van Noor Vidts. Bij haar eerste poging bleef ze met 13m96 nog ruim onder haar PR van 14m43 maar haar derde worp was de beste: 14m40, haar tweede beste prestatie ooit en tevens een beste seizoensprestatie. Meteen schoof Vidts een plekje op in de tussenstand: ze deelt de vijfde plek met de Britse Katarina Johnson-Thompson. De leiding, die blijft in handen van Anna Hall die een nieuwe persoonlijk record smeet met 14m54. Een medaille behoort dus nog altijd tot de mogelijkheden, al is het wel opletten voor Anouk Vetter. De vice-olympische kampioene won het kogelstoten met 15m72.

Er zullen in de finale uitzonderlijk negen landen deelnemen. Polen, dat laatste werd in de tweede reeks, werd nog opgevist. Hun slotloopster werd bij de wissel gehinderd door de val van Duitser Jean-Paul Bredau. Na protest kregen de Polen alsnog een plekje in de finale.

De Belgische 4x400 meter gemengde estafetteploeg loopt de finale in de buitenste baan, baan negen. De Belgen plaatsten zich dankzij een derde plaats in hun reeks, met ook de op twee na snelste tijd in totaal (3:11.81). Dat is amper 30 honderdsten trager dan het Belgische record dat werd gevestigd in de finale van de Olympische Spelen in Tokio op 31 juli 2021.

Geen succes voor Ismael Debjani en Jochem Vermeulen. Debjani moest in het tweede gedeelte van de wedstrijd de rol lossen vooraan. 3:39.73 is onvoldoende voor de halve finales, Debjani bleef maar liefst 9 seconden boven zijn Belgische record. Dan deed Jochem Vermeulen het beter. Hij tekende voor 3:35.45 en bleef daarmee een seconde boven zijn persoonlijke record. Ook hij stoot met een 9de plaats niet door naar de halve finales.

Ik zat de hele wedstrijd in de top zes en heb er altijd in geloofd. Cool om te zeggen dat ik nu top 24 sta in de wereld.

Knap werk van Ruben Verheyden, onze landgenoot eindigt vijfde in zijn reeks en is met 3:47.02 meteen geplaatst voor de halve finales op de 1.500 meter. Scharen Debjani en Vermeulen zich daar straks ook bij?

WK-nieuwkomer Jochem Vermeulen (25) werd ingedeeld in de vierde reeks. Ook voor hem wordt het een hele uitdaging om een ronde verder te raken op de 1.500m, met een PR van 3:34.16. "Op basis van de tijden ben ik kansloos. Maar je moet altijd afwachten hoe een race verloopt. We tekenden een plan van aanpak uit maar je weet hoe dat gaat: je bedenkt 1.000 verschillende scenario's en dan draait de wedstrijd zelf uit op het 1.001ste. (lacht)"

Afgaande op de chrono's zal het kantje boordje worden voor Verheyden, net als voor Belgisch recordhouder Debjani (3:33.06) in de derde reeks overigens. De 32-jarige Carolo is in Boedapest al aan z'n vierde WK toe maar overleefde nog nooit de reeksen. "Bij elke WK komt er toch een beetje stress kijken maar ik voel me goed. Ik heb geen blessure en ga het maximum geven. Het zal makkelijk worden om me te kwalificeren maar ik wil het WK zonder spijt afsluiten."

Drie Belgen zijn op het WK meteen aan de beurt in de avondsessie. Op de 1.500m mag Ruben Verheyden als eerste proberen om zich te kwalificeren voor de halve finales. Vorig jaar, bij zijn WK-debuut in Eugene, kwam de 22-jarige Oost-Vlaming één honderdste van een seconde tekort. Nu zijn de kwalificatieregels veranderd voor alle afstanden boven de 800m. Alleen de topzes plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales, er worden geen atleten opgevist op basis van 'verliezende tijden'. Dat maakt de wedstrijden toch wel anders, vermoedt ook Verheyden, in 2021 nog Europees beloftekampioen. "Dat maakt het toch wat makkelijker: ik moet niet meer rekenen. Dat kan zeker leiden tot meer tactische en tragere races. Het komt er dan op aan om goed positie te kiezen en snel te eindigen. Ik denk dat ik een kans maakt maar dan mag ik geen tactische fout maken zoals in Eugene." Intussen stelde Verheyden zijn PR wel wat scherper: met z'n besttijd van 3:33.77 mag hij zich na Ismael Debjani de tweede snelste Belg ooit noemen op die afstand.

Milanov straks aan het werk in kwalificaties

66m50: als Philip Milanov dat straks gooit in de kwalificaties van het discuswerpen, dan is hij meteen zeker van de finale. Haalt hij dat niet, dan moet hij bij de toptwaalf zien te raken. De 32-jarige atleet uit Brugge met Bulgaarse roots is al aan zijn vijfde WK op rij toe, met brons in 2015 als uitschieter. Een jaar later won hij zelfs zilver op het EK maar sindsdien was het toch wat zoeken voor Milanov, die de kwalificaties in 2017, 2019 en 2022 niet overleefde. Hij miste ook de Spelen van Tokio.

Maar dit jaar lijkt Milanov weer aan de beterhand, met een worp van 66m54 begin juli in Torhout: zijn beste prestatie in zes jaar tijd en 72 cm minder dan zijn PR uit mei 2016. Opmerkelijk want intussen krijgt Milanov al drie jaar geen contract meer als elitesporter van Sport Vlaanderen. Bovendien trok zijn vader en trainer Emil in februari naar India, waar hij een job kreeg als expert coach voor discuswerpers en kogelstoters. "Ik heb hem al zes maanden niet meer gezien. Ook op dit WK is hij niet. Wat eigenlijk wel handig zou zijn geweest."

Om toch z'n boterham te verdienen, werkt Milanov als grafisch ontwerper van 3D animatie voor een Amerikaans bedrijf. Het uurverschil laat hem toe om zijn trainingsuren zelf in te delen. "Soms is het wel eenzaam om op m'n eentje te moeten trainen. Maar dat ik in juli zo regelmatig smeet, geeft me wel een boost. Ik heb veel technisch werk gedaan, kleine details die ervoor zorgen dat mijn ritme en acceleratie beter zijn. Hopelijk komt dat er nu uit. Het motiveert me in elk geval dat ik me hier nog eens kan meten met de besten."