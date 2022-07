LIVE WK ATLETIEK. Bashir Abdi achterin kopgroep - Zorgt hij voor eerste Belgische medaille op dit WK?

BASKETBAL Emma Meesseman tekent bij Turkse Fenerbahçe

Istanboel. Dat is de nieuwe bestemming van basketbalspeelster Emma Meesseman. De 29-jarige kapitein van de Belgian Cats bereikte een akkoord met de Turkse club Fenerbahçe. Meesseman had haar contract bij het Russische Ekaterinburg opgezegd na de invasie in Oekraïne.

1 juli