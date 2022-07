LIVE WK ATLETIEK. Bashir Abdi achterin grote kopgroep - Zorgt hij voor eerste Belgische medaille op dit WK?

WK ATLETIEK WK-debutant Ruben Verheyden komt één honderdste tekort voor halve finales 1.500m, ook nationaal recordhou­der Ismael Debjani meteen uitgescha­keld

Eén honderdste van een seconde. Of 6,5 centimeter. Dat scheelde het. Anders had Ruben Verheyden bij zijn WK-debuut gewoon in de halve finale van de 1.500m gestaan. Nationaal recordhouder Ismael Debjani was in zijn reeks nooit in de running.

