LIVE WK ATLETIEK. Allyson Felix neemt afscheid met bronzen medaille in 4x400m gemengde estafette - Dopingschorsing voor concurrent Abdi

WK hockey Red Panthers missen de kansen tegen Australië en zien groeps­winst zo goed als zeker aan neus voorbij­gaan

Het wordt geen rechtstreeks ticket naar de kwartfinale voor de Red Panthers op het WK in Terrassa. In het duel om de eerste plaats in de poule versierden de Panthers acht strafcorners tegenover nul voor Australië, maar na zestig minuten stonden er wel 0-2-cijfers op het scorebord. Een reis naar Amstelveen om daar een cross-over te spelen is nu onvermijdelijk.

5 juli