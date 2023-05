LIVE WK 3X3. Belgian Lions deze middag aan zet tegen Israël, wat doen Thibaut Vervoort en co?

KIJK. LeBron James overweegt basketpen­si­oen na uitschake­ling in NBA-play-offs: “Heb veel om over na te denken”

Zien we LeBron James (38) nog terug in de NBA? De superster van het Amerikaanse basketbal stelde na de uitschakeling in de play-offs tegen Denver Nuggets zijn toekomst openlijk in vraag. “Of ik nog doorga? Ik heb veel om over na te denken.”