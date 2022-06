LIVE WK 3x3. Belgian Cats niet geheel zonder problemen voorbij Mongolië, straks tweede groepswedstrijd tegen Egypte

BASKETBAL “Vroeger kwam mijn werk op één en mijn sport op twee, nu is dat omgekeerd”: Thibaut Vervoort begint vandaag met Belgian Lions aan WK 3x3 in Antwerpen

Hij is de enige speler met een profcontract bij de Belgian Lions op het WK 3x3 in Antwerpen: kan Thibaut Vervoort (24), bijgenaamd Must See TV, z’n land net als in Tokio naar een stunt leiden? “De droom is een medaille. En dromen moet je altijd najagen.”

21 juni