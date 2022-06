LIVE. Wat een anticlimax: Belgian Lions grijpen na ware slijtageslag in overtime nipt naast het brons

Volledig scherm Immense vreugde bij Seguela en 'Les Bleus'. © Photo News

“De vierde plaats op de Olympische Spelen kon ik plaatsen, maar deze alles behalve. Ik ben sterk met woorden, maar nu ben ik sprakeloos”. De woorden van Lions-boegbeeld Celis logen er niet om. De ontgoocheling was bijzonder groot in het Belgische kamp. Vooral omdat de Lions tegen de Fransen alles in eigen handen hadden. Eito viel in de halve finale tegen Litouwen gekwetst uit, zodat ‘Les Bleus’ het met drie spelers moesten doen. Via enkele geslaagde tweepunters van Vialaret kwamen de Fransen snel op voorsprong (2-7 en 7-11), maar dan dreven de Belgen het tempo op en werd er wel tactisch sterk gespeeld. 15 gelijk.

Volledig scherm Vialaret met de score. © BELGA

En in de slotfase leken de Fransen de man minder en de vermoeidheid cash te betalen, maar de Lions konden er maar niet over. Bij 15-16 kon Vervoort nog wel ultiem verlengingen afdwingen. Oef. De verlengingen brachten geen soelaas voor België. De zenuwachtige en stilaan ook afgepeigerde Lions stapelden de fouten en misverstanden op. Om uiteindelijk in die extra tijd in het zand te bijten nadat ze te veel voor de tweepunter gingen. Vooral Vervoort probeerde ettelijke malen, maar had niet één keer succes vanop afstand. Zuur. Heel zuur.

Volledig scherm Depuydt houdt Cavalière van zich af. © BELGA

Ook pijnlijk verlies in halve finale

Eerder op de avond zetten Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt en Bryan De Valck tegen Servië een vroege 2-5 achterstand nog om in een 6-5 voorsprong en sloegen een kloofje van twee punten tot 9-6, maar bij 10-10 moest het de nummer één van de wereld definitief laten lopen. Een agressief Servië toonde in money time nog net over dat tikje meer ervaring en talent te beschikken.

Volledig scherm Vervoort en Celis beten in het zand tegen Servië, het nummer één van de wereld. © BELGA

Vooral Dejan ‘El Maestro’ Majstorovic was een klasse apart en besliste de partij met enkele cruciale flitsen. Vanop de tweeworplijn, daar waar Vervoort enkele keren miste. Zo werd het voor ‘Must See TV’ Vervoort, fel op de huid gezeten door de Serviërs, een partij om snel te vergeten. De Belgen zaten ook snel in foutenlast, wat Servië in money time ook enkele punten achter de vrijworplijn opleverde. Maxime Depuydt was lang de beste Lion, maar ook zijn snelle motor stokte in de slotfase. Ontgoocheling op de Groenplaats.

Volledig scherm Ontgoocheling bij Depuydt. © Photo News

Om 21u30 bereikt het toernooi haar hoogtepunt met de finale tussen Servië en Litouwen, dat het na extra time haalde van Frankrijk (18-17). De finale van de vrouwen gaat tussen Canada en Frankrijk, dat verrassend China uitschakelde. De Chinese vrouwen pakten tegen Litouwen wel overtuigend het brons.

Volledig scherm © Photo News

