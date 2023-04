LIVE VOLLEY. Sleept Roeselare prestigieuze CEV Cup in de wacht? Voorzitter Vervisch realistisch: “Ik geef ons 25% kans”

Topatleet schrijft positieve epotest toe aan coronavac­ci­na­tie, maar valt al snel door de mand

Zane Robertson (33), een topatleet uit Nieuw-Zeeland met records op de halve marathon en marathon, is zwaar door de mand gevallen toen hij een positieve epotest weet aan een coronavaccinatie in Kenia. De leugen van Robertson, nog aanwezig op de Spelen van Tokio, werd al snel ontmaskerd. Het sporttribunaal schorste hem voor acht jaar, meteen het einde van zijn carrière. Nu het hele verhaal naar buiten komt, kan Robertson met zijn staart tussen de benen niet anders dan toegeven dat hij zich bewust had vergrepen aan verboden middelen.