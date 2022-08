LIVE. Vanotterdijk en Delcommune naar halve fnales op EK zwemmen - Hesters verovert bronzen medaille in afvallingsrace

European ChampionshipsDe ‘European Championships’, een vierjaarlijks multisportevenement dat de bestaande Europese kampioenschappen in verschillende sporten samenbrengt, zijn in volle gang. In negen sporten komen 126 Belgische atleten in actie. België telt voorlopig drie medailles. Alle drie in het (baan)wielrennen. Goud voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers, zilver voor Robbe Ghys in de puntenkoers en brons voor Tim Merlier in de wegrit. Volg alle ontwikkelingen hieronder.