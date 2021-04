LIVE. Van Gerwen onderuit tegen Clayton, Van den Bergh rond 23u in actie! Volg de Premier League live of kijk op VTM2

DartsBlijft Dimitri Van den Bergh hoge ogen gooien in de Premier League darts? Onze landgenoot kijkt op speeldag negen de Brit James Wade in de ogen. Dancing Dimi voert het klassement aan, Wade is vierde. De partij is de laatste van vijf wedstrijden die vanaf 20u worden gespeeld. U volgt op deze pagina alles op de voet. De matchen zijn ook allemaal live te zien op VTM2!