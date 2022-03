LIVE UK OPEN. Vandenbogaerde en Martinez meteen uitgeschakeld, Neyens wint wél - Nog 6 Belgen in actie op openingsdag, wie stoot door?

Winterspelen “Swings en Desmet zetten België op de kaart in de winterspor­ten”: BOIC-voorzitter Saive supertevre­den

Hij is nog geen zes maanden in dienst als voorzitter van het BOIC, maar in Peking was Jean-Michel Saive (52) al meteen getuige van de beste Winterspelen voor België sinds 1948, na goud voor snelschaatser Bart Swings en brons voor shorttrackster Hanne Desmet. “Zo vallen we niet alleen op met onze gele uitrusting maar ook met onze resultaten”, zegt de Luikenaar.

21 februari