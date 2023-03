LIVE UK OPEN. Van 8-5 naar 8-8: Dimitri Van den Bergh laat Gary Anderson nog terugkomen maar slaat in ‘moneytime’ toch toe

DartsDag twee op de UK Open, met nog één Belg in de running. Maar wat voor één: Dimitri Van den Bergh haalde na winst tegen Mervyn King nu ook in de achtste finale van Gary Anderson, die eerder op de dag overtuigend won tegen Kim Huybrechts. ‘Dancing Dimi’ kwam 8-5 voor en leek op weg naar aan autoritaire zege, maar de slotfase werd nog ijzig spannend (8-8). In ‘moneytime’ haalde de klasse van onze landgenoot het en zo verzekerde hij zich van een stek in de kwartfinale op dit toptoernooi. Volg het in onderstaande liveblog of bekijk de wedstrijden op VTM 2.