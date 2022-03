LIVE UK OPEN. Smith keert scheve situatie om tegen Price - Titelverdediger James Wade krijgt oplawaai van 19-jarige Keane Barry

NBA Geen Chris Paul, een groot probleem: Phoenix Suns moeten hun leider 8 weken missen en dat kan hun topseizoen wel eens in gevaar brengen

De Phoenix Suns verloren vannacht voor amper de derde keer dit seizoen twee wedstrijden op rij. Wie was er tweemaal niet bij? Hun generaal, leider, point guard, maar vooral ‘Point God’: Chris Paul. Hij is er ondertussen al bijna 37, maar nog steeds van onschatbare waarde voor Phoenix. Een gebroken duim gooit roet in het eten en kan het wonderbaarlijke seizoen van de Suns wel eens serieus afremmen.

1 maart