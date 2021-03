LIVE UK OPEN DARTS. Dimitri Van den Bergh sneuvelt meteen tegen Brit Woodhouse, ook Kim Huybrechts uitgeschakeld

Golf Tiger Woods overge­bracht naar ander ziekenhuis

26 februari Twee dagen na zijn zware autocrash is golflegende Tiger Woods overgebracht naar een ander ziekenhuis. De Amerikaan ging onder het mes in het Harbor-UCLA Medical Center en zal nu verder herstellen in het Cedars-Sinai Medical Center, allebei in Los Angeles. Een update over de toestand van Woods gaven de artsen niet.