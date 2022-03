LIVE UK OPEN. 2-10! Dimitri Van den Bergh walst over Gurney en komt morgen weer in actie

Sport Max Verstappen komt in exclusief clubje: vijf wereldtop­ver­die­ners met een gelijkaar­dig salaris

Max Verstappen nestelt zich in mooi gezelschap tussen deze vijf bestbetaalde sporters ter wereld in jaarsalaris. Topboksers, golfers en tennissers vallen hier niet onder omdat ze per toernooi of kamp geld verdienen. In tegenstelling tot Verstappen die in Monaco woont zullen onderhavige bedragen in bruto van deze toppers ook meer onderworpen zijn aan belastingen.

3 maart