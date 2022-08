LIVE. Thiam zet twee nulsprongen neer in het verspringen, Vidts zakt ondanks degelijke sprong naar plek vier

European ChampionshipsDag twee voor Nafi Thiam en Noor Vidts in de zevenkamp op het EK atletiek. Goud lonkt voor Thiam, verbetert ze ook haar persoonlijk record? En behoudt Vidts haar tweede plek met enkele hijgende concurrenten in de nek? Volg het verspringen, speerwerpen en de 800 meter op de voet in onderstaande liveblog! Ook heel wat andere Belgen komen vandaag in het Olympiastadion in actie.