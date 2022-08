LIVE. Thiam steviger leider na kogelstoten, Vidts verliest tweede plek

Spaargids.be Wat betekent een afkoelende woning­markt voor wie vandaag wilt kopen? "Snel beslissen is nog altijd aan de orde"

Volgens de vastgoedbarometer van de federatie van notarissen (Fednot) zijn er in de eerste helft van dit jaar 2% minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Wat brengt die lichte afkoeling van de woningmarkt met zich mee? Zijn er minder biedingen en bezichtigingen? Is dit nu het goede moment om te kopen? Spaargids.be geeft advies.

16 augustus