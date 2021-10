LIVE. Spektakel verzekerd, Jamal Ben Saddik vecht zo dadelijk om wereldtitel in het kickboksen: “Ik wil de jongeren in Borgerhout trots maken”

EK darts De vroege aftocht: Kim Huybrechts sneuvelt al in eerste ronde op EK darts

15 oktober Het EK darts was van korte duur voor Kim Huybrechts (PDC 39). Onze 35-jarige landgenoot sneuvelde al in de eerste ronde tegen de Noord-Ier Brendan Dolan (PDC 26): 6-2. Geen Belgen meer in Salzburg, Dimitri Van den Bergh is niet aanwezig op het EK.