LIVE. Spektakel verzekerd in het kickboksen: neemt Jamal Ben Saddik revanche voor beladen duel van 2017?

KickboksenZet u schrap. Vanavond staat de wereldtitel kickboksen voor zwaargewichten op het spel. Mét de Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik, die op revanche is belust. Zijn tegenstander is de Nederlandse titelverdediger Rico Verhoeven, waar hij in 2017 na een beladen duel van verloor. Spektakel gegarandeerd in de GelreDome van Arnhem. Volg het gevecht op HLN.be!