LIVE PREMIER LEAGUE. Van den Bergh opnieuw onderuit tegen zwart beest Van Gerwen, Price maakt indruk

“Het blijft historisch, maar nu is het vooral balen”: Roeselare moet meerdere erkennen in Modena, dat CEV Cup binnen­haalt na golden set

Het heeft niet mogen zijn voor Knack Roeselare. De West-Vlamingen verloren in de finale van de CEV Cup de terugmatch in eigen huis met 0-3 van de Italiaanse topclub Modena. In de golden set die moest beslissen over winst of verlies werd het 9-15.