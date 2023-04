LIVE PREMIER LEAGUE. Van den Bergh opnieuw onderuit tegen zwart beest Van Gerwen, Price eerste finalist

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om in de Premier League af te rekenen met zwart beest Michael van Gerwen. De Nederlander trok met 6-2 aan het langste eind. Wie schrijft de elfde speeldag in Brighton op zijn naam? Volg het in onderstaande liveblog of bekijk alle wedstrijden op VTM 2.