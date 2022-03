LIVE PREMIER LEAGUE. Gerwyn Price schakelt Michael van Gerwen uit

Basketbal Niet Oostende, maar underdog Limburg United wint Beker van België

Limburg United wint voor de allereerste keer de Beker van België. Het versloeg topploeg Oostende met 79-73 in een kolkend Vorst Nationaal. Oostende verliest zo voor de eerste keer dit seizoen en slaagt er dus niet in een 21ste Beker in de wacht te slepen. Limburg United neemt revanche voor de verloren finale in 2017, waar het verloor tegen uitgerekend Oostende. (BDJ)

13 maart