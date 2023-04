LIVE PREMIER LEAGUE. Dimitri Van den Bergh moet na spannende partij hoofd buigen voor Nathan Aspinall

“Amper getraind, wel darts gespeeld”: Luca Brecel geeft opvallend interview na eerste zege ooit op een WK snooker

Na vijf nederlagen in de eerste ronde heeft Luca Brecel zich voor de eerste keer in zijn snookerloopbaan weten te plaatsen voor de tweede ronde op het World Snooker Championship (2.680.000 euro). In The Crucible Theatre in het Engelse Sheffield versloeg hij de Engelsman Ricky Walden na een thriller met 10-9.