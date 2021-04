LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Zet ‘Dancing Dimi’ zegereeks verder tegen Gary Anderson?

Volleybal Veertiende landstitel voor Asterix Avo in vrouwenvol­ley­bal

18 april Asterix Avo heeft in Roeselare voor de veertiende keer en de zevende keer op rij de Belgische landstitel in het vrouwenvolley veroverd. In de finale van de play-offs haalde Asterix Avo, dat de reguliere competitie als leider had afgesloten, het met 3-0 (25-16, 25-18 en 25-15) van Jaraco Ladies Volley Limburg As-Tongeren.