LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Van den Bergh, zichtbaar genietend, wint vlot van Clayton - Straks halve finale tegen Smith of Van Gerwen

KUNSTSCHAATSEN “Ik schep niet graag op, maar goud is nu wel haalbaar”: Loena Hendrickx begint morgen als titelfavo­rie­te aan EK kunst­schaat­sen

Op papier is ze al de beste, nu is het voor Loena Hendrickx zaak om dat op het EK kunstschaatsen ‘gewoon’ in de praktijk om te zetten en dan is het goud voor haar. Een ongebruikelijk statuut voor de 23-jarige Arendonkse. “Meestal presteer ik beter dan wat ik op voorhand had gezegd. Nu durf ik wel over goud spreken omdat het haalbaar is.”

25 januari